ارتفاع أرباح "أبوظبي الأول" 10% لـ 6.1 مليار درهم

سجلت مجموعة #بنك_أبوظبي_الأول 6.1 مليار درهم أرباحاً صافية في النصف الأول من عام 2018، بارتفاع نسبته 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيان صحافي صادر عن البنك الذي يعد #أكبر_بنك في الإمارات، بلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.08 درهم.

وبلغ صافي أرباح المجموعة في الربع الثاني من العام الحالي 3.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت #الإيرادات التشغيلية 9.8 مليار درهم، والتي تعادل ما تم تحقيقه خلال النصف الأول من عام 2017 والتي كانت قد شملت أرباحاً استثمارية استثنائية.

وسجل معدل المصروفات إلى الإيرادات تحسناً متواصلاً عند 25.7% (باستثناء تكاليف الاندماج) نتيجة الانضباط المتواصل في إدارة التكاليف.

وبلغت القروض والسلفيات (صافي) 345 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وبنسبة 4% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.