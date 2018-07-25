القاعدة النقدية لمصارف الإمارات تقفز إلى 354 مليار درهم

واصلت القاعدة النقدية للجهاز المصرفي الإماراتي نموها للشهر الثاني على التوالي، مرتفعة إلى نحو 354 مليار درهم خلال شهر يونيو، بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة مع 350 مليار درهم في شهر مايو السابق، وذلك بحسب الإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وبموجب تقرير المصرف المركزي الخاص بالمسح النقدي في #الإمارات، فقد جاء النمو المسجل في القاعدة النقدية للجهاز المصرفي بدعم من الارتفاع الذي شهده بند رصيد الاحتياطات الإلزامية للبنوك، والتي بلغت 125.1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من العام الجاري مقارنة مع 124.4 مليار درهم خلال شهر مايو السابق.

كذلك فقد وصل رصيد بند النقد المصدر 86.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، في حين بلغ رصيد بند شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك 125.2 مليار درهم.

في المقابل ارتفع بند الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 17.5 مليار درهم، مع نهاية شهر يونيو من العام 2018.