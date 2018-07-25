سهم "ساب" يقفز مع نمو الأرباح 26.8% لـ1.43 مليار ريال

أعلن البنك السعودي البريطاني تحقيق أرباح فصلية بـ 1.43 مليار ريال وهو ما يشكل نموا بنحو 27% مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي.

وجاءت الأرباح أفضل من متوسط توقعات المحللين للربع الثاني من العام الجاري حيث كانت متوسط التوقعات عند 1.13مليار ريال.

وارتفع سهم ساب خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق السعودية بنسبة 2.56%، إلى 34.10 ريالا.

وقد عزا #بنك_ساب الارتفاع في صافي الدخل إلى انخفاض إجمالي #مصاريف_العمليات بنحو 34% بفضل انخفاض مخصص خسائر الائتمان.

كما جاء الدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات بفضل ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة.

وحقق البنك صافي أرباح نصفية بلغ 2.4 مليار ريال بارتفاع قدره 14.13% عن النصف الأول من العام 2017. فيما بلغ إجمالي الربح 3.6 مليار ريال بارتفاع قدره 0.77% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم 1.65 ريال.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.0% ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان ومخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى وكذلك ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 0.8% ويعزى ذلك إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وقابل هذا الارتفاع جزئياً انخفاض في صافي دخل المتاجرة وصافي دخل الأتعاب و العمولات.