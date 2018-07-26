ارتفاع أرباح بنك "استثمار" السعودي لـ361.6 مليون ريال

ارتفعت أرباح #البنك_السعودي_ للاستثمار " #استثمار" بشكل طفيف في الربع الثاني من 2018 إلى 361.6 مليون ريال، مقابل 355.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع 1.69%، وأرباح 361.2 مليون ريال، في الربع السابق بنحو 0.11%.

وبلغت قيمة الأرباح من العمولات الخاصة والاستثمارات بالربع الثاني 545.6 مليون ريال، مقابل 486.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017، بنمو 12.17%، ومقابل 526.8 مليون ريال في الربع السابق بنمو 3.57%.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الأرباح نظرا لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.3% مع زيادة صافي دخل العمولات الخاصة وأرباح تحويل عملات أجنبية، قابله بشكل رئيسي انخفاض في القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب استثمارات، ودخل أتعاب خدمات بنكية، وتوزيعات أرباح.

من جانب آخر ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 1.4% نتجت بشكل رئيسي عن الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مبانٍ، واستهلاك وإطفاء، قابله انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان.

وخلال النصف الأول من 2018، بلغت أرباح البنك السعودي للاستثمار 722.8 مليون ريال، مقابل 700.6 مليون ريال بنمو 3.17%.