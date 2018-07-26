المركزي الأوروبي يبقي السياسة النقدية دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير، كما كان متوقعاً، اليوم الخميس، ليظل على مسار إنهاء مشترياته الضخمة من السندات بنهاية العام ويحافظ على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض حتى الصيف القادم على الأقل.

ومع ارتفاع التضخم، قرر المركزي الأوروبي الشهر الماضي إنهاء برنامجه لشراء السندات بمنطقة اليورو بقيمة 2.6 تريليون يورو بنهاية ديسمبر، لكنه تعهد أيضاً بتمديد التحفيز للسنوات القادمة في وقت مازال اقتصاد #منطقة_اليورو، بعيداً عن الوصول إلى القوة الكاملة.

وقال البنك المركزي: "يتوقع مجلس المحافظين أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستوياتها الحالية، على الأقل حتى صيف 2019، وما دامت الضرورة تقتضي ذلك لضمان استمرار اقتراب التضخم من مستويات أقل بقليل من 2% في الأمد المتوسط".

وبالقرار الصادر اليوم، يظل سعر الفائدة على ودائع البنوك لأجل ليلة، وهو أداة الفائدة الرئيسية حالياً، عند -0.40%.

وظل سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي تحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند 0% وبقي سعر الإقراض الحدي - وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة واحدة - عند 0.25%.