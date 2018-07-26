نمو أرباح "الراجحي" الفصلية 18% إلى 2.56 مليون ريال

أعلن بنك #الراجحي عن تحقيق أرباح فصلية بقيمة 2,569 مليون ريال، مقارنة مع 2,182 مليون ريال للربع الثاني من العام السابق، وبزيادة بلغت 17.7%.

وقال عبدالله الراجحي، رئيس مجلس إدارة #المصرف، إن إجمالي أرباح الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 4,951 مليون ريال بالمقارنة مع 4,403 مليون ريال للنصف الأول من العام 2017 وبنسبة زيادة بلغت 12.5%.

وقد ارتفع إجمالي دخل العمليات للأشهر الستة الأولي بنسبة 9.1% مقارنة بالنصف الأول 2017 نتيجة لنمو صافي #دخل_التمويل والاستثمارات بنسبة 8.8%.

وأضاف أن حقوق المساهمين بلغت 52.7 مليار ريال بنهاية الأشهر الستة الأولى، كما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 348 مليار بنسبة زيادة بلغت 0.82%، في حين بلغ إجمالي الأصول التمويلية للمصرف 229 مليار ريال وبنسبة انخفاض بلغت 1.65%.

وأوضح الراجحي أن أرصدة العملاء بلغت 280 مليار ريال كما في نهاية الستة أشهر الأولى، كما بلغ معدل العائد على #الموجودات وحقوق المساهمين 2.86% و18.25% على التوالي، وأصبح ربح السهم خلال الفترة 3.05 ريال.