نمو أرباح "بنك الجزيرة" 15% إلى 253 مليون ريال

ارتفعت أرباح #بنك_الجزيرة الفصلية 15% إلى 253 مليون ريال مقارنة مع الأرباح التي حققها البنك خلال الفترة المماثلة من عام 2017. وارتفعت أرباح بنك الجزيرة إلى 498.7 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2018 بنسبة قدرها 14%، مقارنة بأرباح 436.1 مليون ريال خلال العام الماضي.

وجاءت الأرباح الصافية لبنك #الجزيرة أفضل من متوسط توقعات المحللين للربع الثاني من العام الجاري عند 240 مليونا و500 ألف ريال.

وقد عزا البنك الارتفاع في الأرباح الصافية إلى النمو في دخل العمليات بنسبة 6% بفضل نمو صافي #دخل_العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى، قابله انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات البنكية. كما ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 2% وذلك بسبب الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، قابله انخفاض في مخصص خسائر الائتمان.