"سويفت" تختبر نظاماً جديداً لتتبع المدفوعات

أعلنت "سويفت"، بالتعاون مع عدد من الشركات والمصارف، عن خطط للبدء باختبار معيار معزز متعدد المصارف، لتحسين تجربة المدفوعات العابرة للحدود للشركات التي تتعامل مع مصارف متعدّدة.

ويسهم هذا المعيار المحسن، الذي تم تصميمه وإنشاؤه بالتعاون مع 10 شركات عالمية و12 مصرفاً رائداً، في تنظيم وضبط الإجراءات بالنسبة للقائمين على خزينة الشركات، لا سيما أنه يمكنهم من البدء بإجراء وتتبع المدفوعات التي تتم عبر خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية (gpi)، من وإلى مصارف متعدّدة، من خلال صيغة واحدة وكذلك دمج تدفقات gpi في نظم تخطيط موارد الشركات (ERP)، ونظم إدارة الخزينة، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".

هذا التعاون بين القطاعات المختلفة، الذي يعدّ الأول من نوعه، يسهم في تكييف خدمة gpi من "سويفت"، مع احتياجات الشركات التي تتعامل مع مصارف متعددة، وذلك من خلال توفير حل واحد متاح بنفس الطريقة لكل المصارف التي تعتمد خدمة gpi.

وسيمكن المعيار الجديد، موفري التطبيقات والمصارف من منح الشركات قدرات أفضل للاطلاع على وضع مدفوعاتها، فضلاً عن شفافية أكبر، بحيث يحسن تأكيد وصول المدفوعات وقابلية التتبع ومعالجة الاستثناءات، والتسوية مباشرة في عمليات الخزينة في تلك الشركات.

وسيبدأ المشاركون في البرنامج التجريبي، باجتياز مرحلة اختبار قبل دمج هذا المعيار في النظم خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتشمل قائمة المشاركين في البرنامج التجريبي، كلا من "إيرباص"، و"بنك أوف أميركا ميريل لينش"، وBBVA، وBNP Paribas، وBooking.com، وبورياليس، وسيتي، ودويتشه بنك، وجنرال إلكتريك، وأياتا، وإنتيسا سان باولو، وجيه بي مورغان، وLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton، ومايكروسوفت، وناشيونال أستريليا بنك، وبنج أن غروب، وروش، وRTL Group، وسميتومو متسوي بانكنغ كوربوريشن، و"سوسيتيه جنرال"، و"ستاندرد تشارترد بنك"، و"يوني كريديت".

وإلى جانب المشاركين في البرنامج التجريبي، دعت "سويفت" أبرز موفري تطبيقات الخزينة لدمج تدفّقات gpi في نظمهم، لتوفير تجربة مدمجة بالكامل في نظم الخزينة المؤسسية.