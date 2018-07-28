السعودية: 38 مليار ريال قروض التنمية الصناعية

بلغت قيمة القروض القائمة لصندوق التنمية الصناعية السعودي بنهاية الربع الأول من عام 2018 نحو 38.406 مليار ريال مقارنة بـ 35.685 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي 2017 بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبموجب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ارتفعت قيمة القروض القائمة للصندوق بنهاية الربع الأول 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 7.6 في المائة، بما يعادل 2.72 مليار ريال.

أما أداء القروض القائمة بنهاية الربع الأول، فقد سجلت تراجعا نسبته 0.5 في المائة بما يعادل 205 ملايين ريال، مقارنة بـ 38.611 مليار ريال بنهاية عام 2017.

وصندوق التنمية الصناعية السعودي هو مؤسسة مالية حكومية، أنشئت في عام 1974 لتمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي عن طريق تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة، إضافة إلى تقديم المشورة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمنشآت الصناعية في السعودية.

ويقوم الصندوق بدور ريادي ضمن مجموعة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة، لتحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية في المملكة الموجهة لدعم القطاع الخاص في المجالات الصناعية المختلفة، ويعد الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق للاستثمارات الصناعية، أحد أهم أدوات دعم التنمية الصناعية في السعودية.