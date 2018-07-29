بنوك السعودية ترفع أصولها الأجنبية 6% لـ227 مليار ريال 

ارتفعت الموجودات الإجمالية لدى #البنوك_التجارية في #السعودية خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي إلى أكثر من 2.3 تريليون ريال.

وبلغت قيمة الزيادة في أصول و #موجودات_البنوك ما قيمته 49.6 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة من إبريل حتى يونيو 2018 لتشكل ارتفاعا بنسبة 2.1% عن نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب بيانات #مؤسسة_النقد_العربي_السعودي #ساما الصادرة اليوم واطلعت "العربية.نت" عليها، فقد صعدت قيمة #الأصول_الأجنبية لدى #البنوك_السعودية خلال نفس الفترة بنسبة 6% وبمقدار 13.3 مليار ريال إلى 227 مليار ريال نهاية يونيو الماضي.

وزادت قيمة #أذونات_مؤسسة_النقد التي تملكها البنوك بنسبة 25% من 10.8 مليار ريال إلى 13.6 مليار ريال أي بزيادة مقدارها نحو 2.8 مليار ريال في فترة الربع الثاني 2018.

وارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 1.5% خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي، بمقدار 29 مليار ريال لتصل إلى 1.94 تريليون ريال نهاية يونيو الماضي.