216 مليون دولار أرباح البنك العربي الفصلية بنمو 9.6%

ارتفعت أرباح #البنك_العربي في الربع الثاني من العام الحالي بـ9.6% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، لتسجل 216 مليون دولار، لتكون بذلك أعلى بقليل من التوقعات البالغة 200 مليون دولار.

أما أرباح النصف الأول من العام الحالي، فنمت بـ5% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، لتسجل 436 مليون دولار، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية في هذه الفترة بـ13% إلى 668 مليون دولار.

وأوضح البنك أن إجمالي القروض ارتفعت بـ3% مقارنة بنهاية العام الماضي إلى 25.5 مليار دولار.

في حيت تراجعت الودائع بـ2.5% إلى 33 مليار دولار.