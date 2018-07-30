تراجع أرباح "البنك الأول" الفصلية 21% لـ254 مليون ريال

انخفضت أرباح #البنك_الأول (السعودي الهولندي سابقا) إلى 539.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2018 بنسبة 16 % مقارنة بـ646 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين تراجعت أرباح "البنك الأول" الفصلية بنسبة 21% إلى 253.6 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ322.1 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجع البنك سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.4%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لانخفاض كل من صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الأتعاب والعمولات، مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، أرباح تحويل عملات أجنبية، إضافة إلى دخل المتاجرة.

قابله جزئياً ارتفاع في بند مكاسب غير محققة عن أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

من جانب آخر، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.1%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من مخصص انخفاض خسائر الائتمان وأخرى، بالإضافة إلى مصاريف الاستهلاك والاطفاء. قابله جزئياً انخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، الإيجارات ومصاريف المباني، المصاريف العمومية والإدارية، بالإضافة إلى زيادة في بند عكس مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى.