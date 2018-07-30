نمو أرباح "التجاري الدولي" الفصلية 3% إلى 41 مليون درهم

ارتفع صافي أرباح #البنك_التجاري_الدولي "CBI" خلال الربع الثاني من العام 2018 إلى 41 مليون درهم بنسبة 3% مقارنةً بالربع الأول من العام الجاري، وبنسبة 30% مقارنةً بالربع الثاني من العام 2017.

وارتفع إجمالي #صافي_الأرباح 55% إلى 81 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام 2018 مقارنةً مع 52 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2017.

وقال محمد سلطان القاضي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي: "تعتبر النتائج القوية التي حققها البنك التجاري الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري دليلاً ملموساً على نجاح الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك لتدعيم ركائز الميزانية العمومية، فضلاً عن قيامنا بتنفيذ استراتيجية تضع العملاء في المقام الأول. سنواصل التركيز على تلبية احتياجات عملائنا إلى جانب دعم نمو أعمالهم بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني".

بدوره، قال مارك تيموثي روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "واصلنا خلال النصف الأول من العام الجاري التركيز على تعزيز كفاءة الإنفاق، فضلاً عن تحسين جودة الأصول. وقد نتج عن ذلك انخفاض #النفقات_التشغيلية بنسبة 7% وتراجع صافي المخصصات بنسبة 35% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2017، ما أدى إلى زيادة ربحيتنا".

حقق البنك التجاري الدولي نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من العام الجاري بفضل تركيزه المستمر على #ضبط_النفقات وتحسين #جودة_الأصول.

وحافظ البنك على استقرار صافي الدخل من #الفوائد عند 262 مليون درهم.

وسجّل البنك انخفاضاً في النفقات التشغيلية بنسبة 7% حيث بلغت 206 ملايين درهم مقارنةً مع 222 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2017، ويعزى ذلك إلى الاستراتيجية التي ينتهجها البنك في التركيز على ضبط النفقات.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك خلال النصف الأول من العام 2018 بنسبة 6% إلى 194 مليون درهم مقارنةً مع 183 مليون درهم في النصف الأول من العام 2017.

ونما إجمالي أصول البنك بنسبة 2%، كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 1% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2017.