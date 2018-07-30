"الأهلي التجاري" يقر توزيع 10% أرباحاً فصلية للمساهمين

أوصى مجلس إدارة #البنك_الأهلي_التجاري بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال (ما يعادل 1 ريال للسهم) عن النصف الأول من عام 2018.

وأعلن البنك أن إجمالي المبلغ الموزع 2,989,409,411 ريالا، ما يعادل نفس #حجم_الأسهم المستحقة للأرباح وذلك بعد خصم #أسهم_الخزينة.

يشار إلى أن أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الأول من العام 2018 لمساهمي البنك المالكين للأسهم من المقرر أن يكون يوم الاستحقاق وهو يوم الخميس 20-11-1439هـ الموافق 02-08-2018م والمقيدين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق الاثنين 24-11-1439هـ الموافق 06-08-2018م.