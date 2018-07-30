"الأهلي المصري" يوقع اتفاقية تمويل بـ 375 مليون يورو

أعلن #البنك_الأهلي_المصري، توقيع اتفاق تمويل مع #بنك_الاستثمار_الأوروبي بقيمة 375 مليون يورو، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وقع الاتفاق رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، والمدير المسؤول عن دول #الاتحاد_الأوروبي المجاورة ببنك الاستثمار الأوروبي، فلافيا بالانزا.

وقال هشام عكاشة، إن الاتفاقية تستهدف تمويل #المشروعات_الصغيرة والمتوسطة في مصر والتي تقع ضمن أولويات البنك المركزي المصري ويوليها البنك الأهلي المصري أهمية كبري.

ويأتي اهتمام البنك الأهلي بتمويل مثل تلك المشروعات تماشيا مع خطة الدولة التي تستهدف تشجيع تلك الفئة التي تضمن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري وتنعكس بدورها على دفع عجلة #الاقتصاد القومي.

وأعرب رئيس البنك الأهلي المصري عن سعادته لاستمرار وتطور الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدا أن تلك الاتفاقية تعكس بشكل كبير ثقة بنك الاستثمار الأوروبي في البنك الأهلي بشكل خاص وفي #الاقتصاد_المصري بشكل عام.

وأضاف أن السياسات التي ينتهجها البنك الأهلي دائماً ما تسعى لدعم القطاع الخاص والتي تركز بشكل خاص على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وصل إجمالي محفظة البنك في هذا القطاع إلى ما يقارب 44 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.

من جانبها، أشارت المديرة المسؤولة عن دول الاتحاد الأوروبي المجاورة ببنك الاستثمار الأوروبي، إلى تمتع البنك الاهلي المصري بشراكة طويلة الأمد مع الاستثمار الأوروبي.

وذكرت أن الاتفاقية ستساعد في منح التمويل اللازم للمساهمة في تطوير القطاع الخاص في مختلف محافظات مصر، كما أنها ستساهم في تمكين ودعم المرأة من خلال توفير احتياجاتها من التمويل.