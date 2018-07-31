بعد دويتشه بنك..كريدي سويس ينقل 50 وظيفة من لندن لمدريد

قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن بنك #كريدي_سويس يتطلع إلى نقل حوالي 50 وظيفة من #لندن إلى مدريد في إطار مساعيه لمواصلة أنشطته في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا في 2019 .



وأضاف المصدر أن البنك السويسري بصدد إخطار موظفين مقرهم لندن بشأن الانتقالات التي ستشمل أقسامه الرئيسية وتحديدا الاستثمار المصرفي وإدارة الثروة وإدارة الأصول.



ويوظف البنك حوالي 5500 شخص في لندن وسيرتفع عدد موظفيه في مدريد إلى حوالي 300 بعد الانتقالات بينما ستكون العاصمة الإسبانية أيضا مركزا لأنشطته في أميركا الجنوبية حيث يريد البنك توسيع شبكة عملائه.

وقال المصدر إن لندن ستظل تلعب دورا في أنشطة البنك حتى بعد خروج بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي .