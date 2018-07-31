خسائر بنك قطر الأول تقفز 361% لـ354 مليون ريال

تكبد #بنك_قطر_الأول خسائر قاسية في النصف الأول من 2018، بلغت قيمتها 353.87 مليون ريال، مقابل خسارة 76.67 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، لترتفع الخسائر بأكثر من 361.5%.

وخلال الربع الثاني من 2018، بلغت قيمة خسائر البنك 325.3 مليون ريال، مقابل خسائر 67.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017.

وبحسب بيان للبنك على موقع #بورصة_قطر فإن خسارة السهم بلغت 1.77 ريال خلال النصف الأول، مقابل خسارة على السهم 0.38 ريال خلال الفترة المقابلة من 2017.

وشمل ما تكبده البنك خسائر غير محققة مرتبطة بقيمة المحفظة الاستثمارية الخاصة به.

ووفقا لبيان البنك، فإن هذه الخسائر ترجع إلى انخفاض #الأصول_التركية وتفاقم الظروف الاقتصادية الكلية.

ولفت البنك إلى أنه سيسعى إلى التخارج من بعض الأصول، وتخصيص هذه التدفقات النقدية لتطوير وتوسيع منتجات البنك الجديدة.