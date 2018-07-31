عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بنوك وتمويل

خسائر بنك قطر الأول تقفز 361% لـ354 مليون ريال

المصدر: دبي – العربية.نت
رابط مختصر

تكبد #بنك_قطر_الأول خسائر قاسية في النصف الأول من 2018، بلغت قيمتها 353.87 مليون ريال، مقابل خسارة 76.67 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، لترتفع الخسائر بأكثر من 361.5%.

وخلال الربع الثاني من 2018، بلغت قيمة خسائر البنك 325.3 مليون ريال، مقابل خسائر 67.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017.

وبحسب بيان للبنك على موقع #بورصة_قطر فإن خسارة السهم بلغت 1.77 ريال خلال النصف الأول، مقابل خسارة على السهم 0.38 ريال خلال الفترة المقابلة من 2017.

وشمل ما تكبده البنك خسائر غير محققة مرتبطة بقيمة المحفظة الاستثمارية الخاصة به.

ووفقا لبيان البنك، فإن هذه الخسائر ترجع إلى انخفاض #الأصول_التركية وتفاقم الظروف الاقتصادية الكلية.

ولفت البنك إلى أنه سيسعى إلى التخارج من بعض الأصول، وتخصيص هذه التدفقات النقدية لتطوير وتوسيع منتجات البنك الجديدة.

كلمات دالّة

#الأصول التركية, #بنك قطر الأول, #بورصة قطر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر