أرباح بنك "لويدز" البريطاني تقفز 23% لـ4 مليارات دولار

أعلنت مجموعة #لويدز المصرفية، أن أرباحها قبل خصم الضريبة في النصف الأول من عام 2018، زادت 23% إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني (4.06 مليار دولار)، وهو ما يتفق على نطاق واسع مع التوقعات رغم تجنيبه مخصصات ضخمة أخرى ترتبط بسوء بيع عقود تأمين.

وكان من المتوقع أن يجنب أكبر بنك للرهن العقاري في #بريطانيا 3.2 مليار جنيه من الأرباح قبل خصم الضريبة للفترة المنتهية في يونيو/حزيران وفقا لمتوسط توقعات جمعها البنك وحصلت عليها رويترز من أحد المحللين.

ووضع بنك لويدز استراتيجية جديدة لثلاثة أعوام في فبراير/شباط.

وجنب البنك مخصصات جديدة قيمتها 460 مليون جنيه تتعلق بسوء بيع عقود تأمين مدفوعات في فضيحة كلفت البنك حتى الآن 18.8 مليار جنيه يأمل البنك أن يضع حدا لها.

وقال البنك إنه سيدفع توزيعات مؤقتة بقيمة 1.07 بنس لكل سهم.