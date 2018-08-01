أرباح "بي.إن.بي باريبا" تتراجع لكنها تفوق التوقعات

أظهرت نتائج أعمال "بي.إن.بي باريبا"، أكبر البنوك الفرنسية المدرجة، انخفاضاً طفيفاً في أرباح الربع الثاني من العام، لكنها فاقت توقعات السوق، مع ارتفاع الإيرادات من وحدة الخدمات المالية الدولية للبنك، الذي عوض تباطؤ نشاط تداول أدوات الدخل الثابت.

وانخفض صافي الربح 0.1% إلى 2.39 مليار يورو (2.8 مليار دولار)، مقارنة مع 2.4 مليار يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي. كان أربعة محللين استطلعت شركة الاستشارات انكوايري فايننشال آراءهم لصالح "رويترز" توقعوا ربحاً قدره 2.07 مليار يورو في المتوسط.

وإجمالاً، زادت إيرادات المجموعة 2.5% عن الفترة نفسها قبل عام إلى 11.21 مليار يورو، مقارنة مع متوسط التوقعات بتحقيق إيرادات قدرها نحو 10.9 مليار يورو.

وانخفضت إيرادات وحدة "بي.إن.بي باريبا" للأنشطة المصرفية الاستثمارية وخدمات الشركات 6.8% إلى 2.98 مليار يورو، بينما زادت إيرادات وحدة الخدمات المالية الدولية، التي تشمل ذراع البنك لإقراض الأفراد وبنكه الأميركي ونشاطه في قطاع التأمين، 8.7% إلى 4.28 مليار يورو.