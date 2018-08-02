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هذا ما جاء في نص"الفدرالي" عقب إبقائه على الفائدة ثابتة

المصدر: العربية.نت
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أبقى #الاحتياطي_الفدرالي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، موضحاً أن النمو الاقتصادي يرتفع وأن معدل التوظيف مستمر في التحسن، في ظل بقاء معدل التضخم عند مستوياته المستهدفة عند 2% .

ورأى محللون أن الفدرالي ما زال على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر القادم.

ومن المتوقع أن يتم رفعها مرتين إضافيتين هذا العام في سبتمبر وديسمبر.

وأكد رئيس الفدرالي " JEROME POWELL " أن النمو الاقتصادي جيد، مشيرا إلى أن البنك سيقوم بزيادات تدريجية لأسعار الفائدة للحفاظ على ثاني أطول فترة نمو اقتصادي مسجل في تاريخ الولايات المتحدة.

كلمات دالّة

#قوة الدولار, #التضخم في أميركا, #الاقتصاد الأميركي, #الفيدرالي, #الاحتياطي الفدرالي, #الفائدة الأميركية

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