إيرادات "التجاري الدولي مصر" تقفز 24% لـ 4.4 مليار جنيه

تمكن البنك #التجاري_الدولي_مصر، من تحقيق زيادة في إجمالي إيراداته بنسبة 32 بالمئة لـ 2.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت مجموعة " #بلتون" المالية القابضة في مذكرة بحثية، أن إيرادات البنك التجاري الدولي تضمنت مبلغ بقيمة 760 مليون جنيه تم تحويلها من حساب فائدة غير مكتسبة إلى دخل فائدة على حساب الأرباح والخسائر وذلك وفقاً لتعليمات البنك #المركزي_المصري.

وأشارت إلى أنه بخلاف هذا المبلغ، يكون نمو أرباح الربع الثاني من 2018 مدعماً في الأساس بارتفاع صافي الدخل من الفائدة ومن الأتعاب والعمولات، اللذان سجلا أداءً قوياً مقابل ربعي العام الماضيين بفضل النمو القوي للقروض خلال ربع العام.

وأدى ذلك إلى تسجيل البنك التجاري الدولي صافي دخل 4.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 24 بالمئة، خلال النصف الأول من 2018. وتستقر توقعات "بلتون" للعام بأكمله عند 9.25 مليار جنيه في عام 2018 بأكمله بزيادة تقدر بنحو 23 بالمئة.

وذكرت المذكرة أن هامش الفائدة يرتفع بنحو ملحوظ بفضل الإدارة الجيدة لتكلفة الإقراض، وأنه على رغم توقعات بفرصة ارتفاع هامش الفائدة خلال هذا الربع من العام، جاء هذا الارتفاع أقوى من توقعاتنا حيث ارتفع بنحو 93 نقطة أساس على أساس سنوي و 79 نقطة على أساس ربع سنوي مسجلاً 571 نقطة في الربع الثاني من 2018.

وجاء اتساع هامش الفائدة مدعماً في الأساس بانخفاض تكلفة الإقراض، حيث تمكن البنك من الاستمرار في التخلص من الودائع مرتفعة التكاليف، وتحديداً الودائع المحددة بأجل والشهادات الادخارية التي تمثل 41 بالمئة من قاعدة ودائع البنك التجاري الدولي.

وتراجع إجمالي الودائع المحددة بأجل والشهادات الادخارية بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي و 8 بالمئة على أساس ربع سنوي، في الوقت نفسه، تمكن البنك التجاري الدولي من زيادة الحسابات الجارية والادخارية منخفضة التكاليف بنحو 27 بالمئة على أساس سنوي و15 بالمئة على أساس ربع سنوي.

وبلغت مساهمة الحسابات الجارية والادخارية 57 بالمئة في يونيو 2018. وجاء اتساع هامش الفائدة مدعماً أيضاً بارتفاع عائدات الأصول على أساس ربع سنوي لتصل إلى 11.96 بالمئة، نتيجة النمو القوي للقروض خلال ربع العام.

وجاء نمو مجمل القروض أعلى من التوقعات مسجلاً إجمالي 11 بالمئة على أساس ربع سنوي و17 بالمئة منذ بداية العام، وذلك بسبب استمرار تحسن محفظة القروض بالدولار لدى البنك التجاري الدولي لتمثل 51 بالمئة من إجمالي القروض مقارنة بانكماشها العام الماضي، ومستأنفة الاتجاه الذي بدأته في الربع الأول من عام 2018.

وارتفعت القروض بالدولار بنسبة 16 في المئة على أساس ربع سنوي و24 بالمئة منذ بداية العام. كما ارتفعت القروض بالعملة المحلية بنسبة 6 في المئة على أساس ربع سنوي و11% منذ بداية العام، بدعم احتياجات رأس المال العامل بالعملة المحلية ونسبة النمو الجيدة لإقراض الأفراد ممثلة 18 بالمئة من محفظة القروض.