بعد إقالته.. توقيف مسؤول العملات بالمركزي الإيراني

المصدر: طهران - أ ف ب

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، اعتقال مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة، أحمد عراقجي، غداة عزله من منصبه.

ونقلت وكالات الأنباء عن إيجئي قوله "تم اعتقال العديد من الأشخاص بينهم مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة مع 4 من السماسرة وأحد الصرافين باتهامات اقتصادية".

وكان تمت إقالة أحمد عراقجي، معاون البنك المركزي الإيراني لشؤون العملات الأجنبية صباح السبت، إثر تداعيات انهيار #الريال_الإيراني وسقوطه بنسبة 20%.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الرئيس الجديد للبنك المركزي عبد الناصر همتي، الذي تم تعيينه قبل أيام بدلاً عن ولي الله سيف الذي أقيل من منصبه عقب انهيار الريال التاريخي، قد تخلي بدوره عن معاونه لشؤون العملات الأجنبية أحمد عراقجي.

وأضافت الوكالة أن وجود أحمد عراقجي الذي تنقصه الخبرة في مثل هذا المنصب الحساس كان موضع انتقادات عديدة من قبل النواب والمسؤولين مراراً وتكراراً.

وتأتي هذه التغييرات في محاولة من الحكومة لوقف مسلسل انهيار الريال مقابل الدولار، حيث خسر 20% من قيمته منذ الشهر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار والتضخم ووقف عمليات البيع والشراء.

وبينما تستمر الاحتجاجات الشعبية في مختلف أنحاء إيران منذ 5 أيام، صادق المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي السبت في اجتماع عقد برئاسة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وحضور رؤساء السلطات الثلاث.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية فقد "اتفق المجلس على ما وصفتها الخطوط العريضة للسياسات الجديدة للمصرف المركزي بشأن العملة الصعبة وسبل الإسراع في مواجهة المفسدين والمخلين بالشؤون الاقتصادية".