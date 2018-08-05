"العربي المتحد" يستكمل تسهيلات تمويل بـ185 مليون دولار

أعلن "البنك العربي المتحد" استكمال تسهيلات تمويل مشتركة مدتها عامان، بقيمة 185 مليون دولار، والتي تم توقيعها بتاريخ 30 يوليو 2018.

وتشتمل تسهيلات التمويل التي يمكن سدادها دفعة واحدة، على تسهيلات تقليدية ومرابحة سلع (تورُّق)، حيث يقوم كل منها على هامش ربح نسبته 1.50% سنوياً فوق سعر "ليبور".

ويتوافر خيار التمديد لعام واحد لكل من نوعي التسهيلات في نهاية العام الثاني، وذلك وفقاً لتقدير كل بنك مقرِض. وسيتم استخدام عائدات تسهيلات التمويل لأغراض مؤسسية عامة وإعادة تمويل تسهيلات مشتركة أخرى قائمة.

وبدأ الاكتتاب على التسهيلات بمبلغ 150 مليون دولار بصفة أولية، وبسبب تجاوز حد الاكتتاب، أغلق على تسهيلات بمبلغ 185 مليون دولار.

وقام بنك "إيه بي سي" و"كوميرزبنك اكتاينجيسلشافت"، و"فيليال لوكسمبورغ" (كوميرز بنك)، و"شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة" بدور المنظمين الأوائل المفوضين ومديري الاكتتاب في هذه المعاملة.

علاوةً على ذلك، اضطلعت "شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة" بأعمال التنسيق للتسهيلات ودور الوكيل لها، في حين قام "بنك الاإمارات دبي الوطني" بدور الوكيل العالمي.