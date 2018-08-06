بعد سنوات من إعادة الهيكلة ..HSBC يعود للنمو

أعلن إتش.إس.بي.سي اليوم الاثنين، ارتفاع أرباحه قبل الضرائب بنسبة 4.6% في النصف الأول من العام الجاري، مع إظهار أكبر بنك أوروبي علامات على تحقيق تقدم مبكر في استراتيجيته الخاصة بالعودة إلى النمو بعد سنوات من إعادة الهيكلة.

وحقق البنك أرباحاً قبل الضرائب بلغت 10.7 مليار دولار في الأشهر الستة حتى يونيو، ارتفاعاً من 10.2 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

كما حقق إتش.إس.بي.سي أرباحاً قبل الضرائب بلغت 5.96 مليار دولار في الربع الثاني من العام، وهو ما فاق متوسط توقعات المحللين التي جمعها البنك والبالغ 5.79 مليار دولار.

وقال جون فلينت الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش.إس.بي.سي في بيان: "نتخذ خطوات ثابتة لتنفيذ الاستراتيجية التي حددناها في يونيو. نستثمر لاجتذاب عملاء جدد ولزيادة حصتنا السوقية وإرساء الأسس لنمو مستمر في الأرباح والإيرادات".

وارتفعت أرباح البنك من آسيا قبل الضرائب بنسبة 23% إلى 9.4 مليار دولار، بما يمثل 88% من أرباح المجموعة قبل حساب

الضريبة.