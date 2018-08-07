أرامكو وبتروناس تخاطبان بنوكا لتمويل بـ8 مليارات دولار

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن #أرامكو السعودية و #بتروناس الماليزية خاطبتا بنوكا لاستبدال قرض قصير الأجل قيمته 8 مليارات جرى جمعه في وقت سابق هذا العام لمشروع مشترك، ليحل محله تمويل طويل الأجل بنفس الحجم تقريبا.



واقترضت شركتا الطاقة الحكوميتان 8 مليارات دولار من كونسورتيوم كبير من البنوك الدولية في مارس آذار من أجل مشروع تكرير وبتروكيماويات مشترك في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا.



ومشرع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد) هو مجمع قيمته 27 مليار دولار يقع بين مضيق ملقة وبحر الصين الجنوبي، وهما مساران للنفط والغاز القادم من الشرق الأوسط والمتجه إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.



وقالت المصادر إن الشركتين طلبتا مقترحات من بنوك الشهر الماضي وتجريان حاليا مناقشات مبدئية لقرض تتوليان ترتيبه بفترة سداد تزيد على 10 سنوات سيحل محل القرض الحالي المؤقت.



وامتنعت أرامكو عن التعليق. ولم ترد بتروناس حتى الآن على طلب للتعقيب.