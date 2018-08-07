حاكم مصرف لبنان: الليرة مستقرة وكل ما يحكى "شائعات"

قال حاكم #مصرف_لبنان_المركزي رياض سلامة، إن الليرة اللبنانية مستقرة رغم الشائعات، مشيرا إلى أن لدى مصرف لبنان الوسائل لحماية هذا الاستقرار في سعر صرف الليرة، الذي لا يزال عند المستوى المحدد عام 1997.

وحث سلامة، في مقابلة مع رويترز، على البدء في تنفيذ إصلاحات تقلّص عجز الميزانية، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار النقدي.

هذا وأوضح سلامة أن ما يقال عن أن لبنان يتجه صوب أزمة مالية ليس صحيحا، وهدفه خلق حالة من الخوف وخفض الثقة في الاستقرار.

ومن المتوقع أن ترتفع الودائع لدى البنوك ما بين 4 و5% هذا العام، وهو ما يعتبره سلامه نسبة مقبولة للبنان.

وأضاف أن التحويلات من الخارج مستقرة، وكذلك القروض المتعثرة مستقرة عند 3.5%.

هذا وتوقع سلامة أن يحقق الاقتصاد اللبناني نموا بنسبة 2% هذا العام.

يذكر أن حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان يتجاوز 44 مليار دولار، وقد ارتفعت عن مستوى 42 مليارا في نهاية العام الماضي.