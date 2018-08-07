غولدمان: هبوط أكبر لليرة قد يمحو احتياطيات بنوك تركيا

حذر بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" من أن مزيداً من التراجع في #الليرة_التركية إلى 7.1 مقابل #الدولار قد يمحو بدرجة كبيرة فائض رؤوس أموال بنوك البلاد.

وقدرت مذكرة لمحللي البنك أن كل تراجع بنسبة 10% في الليرة يؤثر على مستويات رؤوس أموال البنوك بواقع 50 نقطة أساس في المتوسط.

ووفقاً لحساباتهم، فإن تراجع العملة 12% منذ يونيو، جعل مستويات رأسمال بنك "يابي كريدي" هي الأضعف بين جميع البنوك التركية الرئيسية، فضلاً عن محو المزايا الباقية لإصدار حقوق أجراه البنك في الفترة الأخيرة.

في غضون ذلك، يبدو كل من "غارانتي" و"آك بنك" أفضل حالاً مقارنة مع نظرائهما، بحسب ما ذكره المحللون.

وقال محللو "غولدمان": "التراجع التدريجي لليرة قد يزيد بواعث القلق إزاء رؤوس أموال البنوك، لاسيما البنوك ذات مستويات رؤوس الأموال المنخفضة".