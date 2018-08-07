"المركزي الكويتي" يبيع أذون خزانة بـ793 مليون دولار

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الثلاثاء، بيع أذون خزانة حكومية بقيمة 240 مليون دينار (793 مليون دولار)، نيابة عن وزارة المالية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، أن أجل الأذونات التي يستهدف منها تنظيم السيولة في السوق، يبلغ 3 أشهر، إذ تستحق في 6 نوفمبر المقبل.

وسجل العائد نحو 2.5% عند نفس المستوى المحقق بالطرح المماثل في الأسبوع الماضي.

وأذونات الخزينة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وحسب البيانات، وصل حجم الطلب على الأذونات إلى نحو 2.33 مليار دينار (7.7 مليار دولار)، بتغطية 9.7 مرة، بحسب وكالة "الأناضول".

وتأثرت المالية العامة للكويت سلباً بهبوط أسعار النفط الخام، ما دفعها للبحث عن سيولة نقدية من أسواق الدّين.