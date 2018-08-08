انطلاق المؤتمر الأول للصكوك فى مصر 23 أكتوبر المقبل

تنطلق بالقاهرة يوم الثلاثاء 23 أكتوبر المقبل فعاليات أول مؤتمر عن إصدارات #الصكوك بعد تعديلات قانون سوق التى تبنتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية وصدرت مؤخراً بعد ترقبها لسنوات طويله من جانب السوق.

وتُنظم مؤسسة كونسرتيوم للإستشارات المؤتمر تحت عنوان "دور الصكوك فى تنويع الإستثمارات و توفير التمويل للمشروعات" وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات الماليه الإقليميه وبنوك استثمار عالميه رائدة فى مجال إصدار وطرح الصكوك، لبحث فرص الإستفادة من تفعيل الصكوك بالسوق المصرية.

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ويشارك فى المؤتمر كبري #البنوك_التجارية وبنوك الإستثمار والمؤسسات المتخصصة فى تقديم منتجات التمويل الإسلامي، إضافة إلي مكاتب الاستشارات القانونية ومكاتب المحاسبة والمراجعة المتخصصة فى تقديم الإستشارات لإصدار الصكوك, وعدد من الشركات الكبري العامة والخاصة الأكثر تأهيلاً للإستفادة من إصدارات الصكوك والمتوقع أن يكون لها الريادة فى طرح الصكوك بالسوق المصري.

وتعد الصكوك أبرز ثمار ومكاسب تعديلات قانون سوق المال الأخيرة فى مصر، والمتوقع أن يكون لها دور فعال فى خلق منتجات و فرص جديدة من شأنها تنويع الادوات المالية للمستثمرين، وتعزيز نشاط السوق.

ويناقش المؤتمر مقومات تفعيل سوق ناجح للصكوك والخطة الزمنية لتهيئة مناخ مناسب لإصدار الصكوك, والقطـــاعات المتـــوقــع استفادتها من الصكوك فى توفير التمويل لمشروعاتها، إضافة إلى أهم الصيغ لإصدار الصكوك والأكــثر مــلائمة لطبيعة الإستثمار فى السوق المصرية، مثــل الإجارة والمرابحة والمتاجرة والمشاركة وغيرها من الصيغ المختلفة الاخري.

يستعرض المؤتمر التجربة الرائدة لمنصة قيد وتداول الصكوك بناسداك #دبي، وإمكانية الإستفادة منها فى تفعيل الصكوك بالسوق المصرية، وأبرز آليات تطبيق الصكوك فى مصر وفرص نجاحها ونموها فضلا عن المخاطر المرتبطة بإصدار الصكوك، وكيفية التعامل معها.

ويشمل المؤتمر جلستين إفتتاحية ورئيسية تتناولا الإستعدادت الراهنة للجهات التنظيمية والرقابية القائمة على تفعيل إصدار الصكوك، ومدي جاهزية إطلاق هذه الآداة بالسوق.

وتتضمن فعاليات المؤتمر ورش عمل فنيه حول الاجراءات الكاملة لإصدار الصكوك وقيدها وتداولها في اسواق المال بدءً من شركة التصكيك ونشرة الاكتتاب وحتى إغلاق الإكتتاب والإفضاحات المطلوبة من الشركات المصدرة للصكوك والتزاماتها نحو حملة الصكوك, إضافة إلى دور التصنيف الإئتماني على إصدارات الصكوك والمعايير التى يجب أن تأخذها الشركات فى الحسبان لضمان الحصول على تصنيف ائتماني جيد لإصداراتها من الصكوك.

ويخصص المؤتمر ورشة عمل عن كيفية إعداد نشرة اكتتاب الصكوك والإجراءات القانونية والمعايير المحاسبية لإصدار الصكوك وكيف تظهر فى ميزانية الشركات فضلاً عن المحاسبة الضريبية على الصكوك وحالات القيد والمخصصات.

كما تستعرض ورش العمل معايير إصدار الصكوك وفقاً للمتطلبات الشرعية والجوانب التى يجب مراعتها كي يتفق إصدار الصكوك مع المتطلبات الشرعية.