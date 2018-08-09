تكلفة التأمين على ديون تركيا ترتفع لأعلى مستوى منذ 2009

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها منذ 2009، في ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية.

وتعرضت الأصول التركية لضربة عنيفة عقب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، بسبب أزمة قس أميركي تحتجزه أنقرة.

وقالت "آي.اتش.اس ماركت" إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات ارتفعت إلى 370 نقطة أساس، بزيادة 14 نقطة أساس عن إغلاق أمس الأربعاء، مع هبوط #الليرة_التركية أكثر من 2% إلى مستويات قياسية منخفضة.

وبلغ هامش عوائد السندات السيادية التركية المقومة بالدولار فوق سندات الخزانة الأميركية، أعلى مستوياته منذ أبريل 2009، مع تراجع الإصدارات من شتى الاستحقاقات.