نمو أرباح "الإمارات للاستثمار" 33% إلى 11.81 مليون درهم

أعلن #بنك_الإمارات_للاستثمار تحقيقه خلال الربع الثاني من العام 2018 نمواً في صافي الأرباح بنسبة 33.3% ليصل إلى 11.81 مليون درهم، مقارنة بـ 8.86 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثاني من العام 2017. كما ارتفع صافي #أرباح البنك خلال النصف الأول من العام 2018 بنسبة 5.6% ليصل إلى 26.85 مليون درهم، مقارنةً مع 25.43 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.

وبلغ الدخل التشغيلي للبنك خلال النصف الأول من العام الجاري 77.88 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 13.4% عن 89.89 مليون درهم سجّلها خلال الفترة ذاتها من العام 2017. وفي المقابل، ارتفع إجمالي الأصول المدارة لدى البنك بنسبة 4.8% ليصل إلى 11.04 مليار درهم، مقارنةً مع 10.53 مليار درهم خلال السنة المالية 2017.



وقال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار: "نجح بنك الإمارات للاستثمار على مدار الأشهر الستة الأولى من العام 2018 في الحفاظ على أدائه الإيجابي، مسجّلاً نتائج مالية جيدة عبر مختلف أقسامه، حيث واصلنا تعزيز محفظة منتجاتنا وخدماتنا بهدف تزويد عملائنا بحلول مصرفية تلبي احتياجاتهم وتطلّعاتهم الشخصية. كما أنجزنا صفقتين بارزتين ضمن قطاعين حيويين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ألا وهما الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات. وعلى رغم استمرار #التحديات_الاقتصادية الراهنة والظروف غير المواتية في الأسواق، نجح فريق عمل الخدمات المصرفية الخاصة لدينا في الحفاظ على زخم نجاحاته محققاً مستوى جيدا في نمو الأصول المُدارة. وفي ظل توقعاتنا باستمرار التحديات التي تشهدها السوق خلال النصف الثاني من العام 2018، نواصل تركيزنا على تعزيز محفظة خدماتنا ومنتجاتنا وتعزيز القيمة لعملائنا".