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قلق من انكشافات البنوك على الأزمة التركية

المصدر: نيويورك - رويترز
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هبطت بورصة وول ستريت مع تضرر أسهم البنوك من أزمة اقتصادية متفاقمة في #تركيا تثير مخاوف من احتمال أن تمتد إلى اقتصادات عالمية أخرى.

وأنهى المؤشر #داو_جونز_الصناعي جلسة التداول منخفضا 192.09 نقطة، أو 0.77 بالمئة، إلى 25313.14 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 20.30 نقطة، أو 0.71 بالمئة، ليغلق عند 2833.28 نقطة.

وأغلق المؤشر #ناسداك المجمع منخفضا 52.67 نقطة، أو 0.67 بالمئة، إلى 7839.11 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع متباينة مع هبوط #داو_جونز 0.6 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.3 بالمئة في أعقاب خمسة أسابيع متتالية من المكاسب، في حين صعد ناسداك 0.3 بالمئة.

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