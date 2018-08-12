21 مليار درهم أرباح نصف سنوية لبنوك الإمارات المدرجة

حقق 19 بنكاً وشركة تمويل مدرجة في أسواق المال الإماراتية، نمواً في أرباحها الصافية بـ14.35%، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتقفز إلى 21.265 مليار درهم، مقابل 18.597 مليار درهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لنتائج الأداء التي كشفت عنها البنوك حالياً، تصدر بنك أبوظبي الأول قائمة الأكثر ربحية خلال النصف الأول من العام الحالي، محققاً أرباحاً صافية مقدارها 6.057 مليار درهم، بنمو نسبته 10.37%، مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني (التي تتضمن أرباحها أرباح مصرف الإمارات الإسلامي، المملوك لها بنسبة 100%) في المرتبة الثانية ضمن هذه القائمة، وحققت المجموعة أرباحاً صافية مقدارها 5.02 مليار درهم بنمو نسبته 29%.

وجاء بنك دبي الإسلامي في المركز الثالث، محققاً أرباحاً صافية مقدارها 2.38 مليار درهم، بنمو نسبته 15.4%، واحتل بنك أبوظبي التجاري المركز الرابع ضمن هذه القائمة، محققاً نمواً نسبة 10.32% لتصل أرباحه إلى 2.332 مليار درهم، في حين احتل مصرف أبوظبي الإسلامي المركز الخامس بصافي ربح مقداره 1.162 مليار درهم، وبنسبة نمو 3.05%. واحتل بنك المشرق، المركز السادس، حيث زادت أرباحه 5.2% لتصل إلى 1,61 مليار درهم.

من ناحية أخرى، تصدر بنك دبي التجاري، قائمة البنوك الأكثر نمواً في الأرباح، محققاً زيادة في أرباحه الصافية 68.66% لتقفز إلى 560.8 مليون درهم، وجاء البنك التجاري الدولي في المرتبة الثانية، ضمن هذه القائمة وحقق نمواً في الأرباح الصافية 54.56%، لتصل إلى 81.2 مليون درهم، واحتل البنك العربي المتحد المركز الثالث بنمو نسبة 47.27% لتصل أرباحه إلى 81 مليون درهم.

وشهدت كافة البنوك الأخرى نمواً في أرباحها الصافية بنسب متفاوتة (باستثناء بنك الاتحاد الوطني الذي تراجع صافي أرباحه بنسبة 12.18%، إلى 835.2 مليون درهم، ودار التمويل التي انخفضت أرباحها بنسبة 48.44%، إلى 16.6 مليون درهم)، وقد كان أعلاها نمواً دبي التجاري بنسبة 68.66%، وأقلها نمواً «أملاك للتمويل» بنسبة 1.9%، بحسب صحيفة "الخليج".