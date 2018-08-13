تدهور الليرة يوفر مليار دولار على ENBD في صفقة تركية

التدهور الكبير في قيمة الليرة التركية وإن ألقى بظلاله على عدد من البنوك العربية المنكشفة على السوق التركية، إلا أنه قد يكون ذا فائدة على بنك الإمارات دبي الوطني، فالصفقة الأضخم في تاريخ البنك والتي تتعلق بالاستحواذ على المصرف التركي "دينيز بنك" باتت أرخص الآن بأكثر من مليار دولار.

وأبرم "الإمارات دبي الوطني" و" #سبيربنك" الروسي في مايو الماضي اتفاقية نهائية يقوم بموجبها الأخير ببيع كامل حصته البالغة 99.85% في "دينيز بنك" التركي.

ووفقاً للصفقة المبرمة التي من المنتظر أن يتم إغلاقها نهاية هذا العام، فإن القيمة المتفق عليها مقابل شراء الحصة كانت عند 14.6 مليار ليرة تركية في وقت الصفقة، أي ما يعادل 3.2 مليار دولار بموجب نظام تثبيت سعر السهم، استناداً إلى أسهم رأس المال الموحدة لـ"دينيز بنك" كما في 31 أكتوبر 2017، أما بعد السقوط السريع للعملة التركية، فإن قيمة الحصة هوت أيضاً بحوالي 30% إلى 2.1 مليار دولار فقط.

وقال متحدث باسم بنك #الإمارات_دبي_الوطني ، الذي يعد أكبر بنوك دبي، إن البنك يراقب الوضع عن كثب فيما يتعلق بأي تأثير محتمل للتراجع الحاد لليرة التركية على اتفاقية شراء مصرف دينيز التركي.

وأوضح المتحدث أن اتفاقية شراء المصرف التركي كأي اتفاقية بيع وشراء قياسية، تحتوي على العديد من الشروط والأحكام والبنود، إذ يتم التفاوض عليها كجزء من الشروط التجارية الإجمالية، والتي تخضع لاتفاقية سرية بين الأطراف المعنية، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان" .

وتصدرت الصفقة عمليات الاستحواذ الإقليمية العابرة للحدود من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط، خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق تقرير حديث صادر عن شركة المحاماة العالمية "بيكر مكنزي".