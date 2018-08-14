الراجحي يتوقع نمواً في معدلات الإقراض في 2018

توقع الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي Steve Bertamini أن تتحسن معدلات الإقراض هذا العام، وأن ترتفع إلى معدلات قياسية العام المقبل إلى نحو 5%.

وأوضح Bertamini أنه رغم تراجع حجم القروض بنحو 1.7%، في فترة 12 شهرا حتى يونيو، إلا أن ارتفاع الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار النفط، سيدعم النمو في محفظة القروض مستقبلا.

وقال Bertamini إن حصة #مصرف_الراجحي من القروض العقارية ارتفعت هذا العام، في ظل نمو #القروض_العقارية بـ6%، حيث بلغ عدد الذين بإمكانهم شراء منزل بدعم من البرامج الحكومة 450 ألف مواطن.

وكان البنك قد أعلن عن نمو في أرباحه الفصلية بـ18% إلى 2.57 مليار ريال.