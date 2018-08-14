بيت التمويل الكويتي: أصولنا التركية بعملات متنوعة

قال مازن الناهض الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، ثاني أكبر بنك من حيث الأصول في الكويت، اليوم الثلاثاء إن "محفظته التمويلية الخاصة بوحدته في تركيا مستقرة ومتنوعة بين الليرة والعملات الأجنبية الرئيسية".

وذكر الناهض في بيان اليوم أن مؤشرات النمو التي يحققها بيت التمويل الكويتي التركي (بيتك تركيا)، التابع لبيتك الكويت، تشكل "مصدات لمواجهة انخفاض قيمة الليرة التركية".

وهبطت الليرة هبوطا حادا بسبب مخاوف من اتجاه السياسة النقدية في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدهور علاقات أنقرة مع واشنطن.

وقال الناهض في البيان إن بيتك تركيا يتمتع "بجودة أصول عالية" بفضل التنوع الاقتصادي في محفظة التمويل.

وأضاف "المحفظة التمويلية في تركيا تتمتع بوضع جيد ومستقر وتتنوع وبشكل متوازن بين الليرة التركية والعملات الأجنبية الرئيسية، ما يساعد في بناء حائط صد أمام تأثيرات تقلبات العملة".

وأشار إلى أن بيتك "يراقب ويتابع عن كثب" مجريات الأحداث في تركيا، مؤكدا ضرورة اتخاذ الحكومة والبنك المركزي والسلطات المعنية هناك "كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من انخفاض قيمة العملة التركية من خلال تحركات جدية" للخروج من الأزمة.