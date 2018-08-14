مصر.. تراجع معدل نمو الودائع بالجنيه

أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن #البنك_المركزي_المصري، أن معدل النمو في #الودائع انخفض ليسجل نحو 6.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل نسب نمو محققة بلغت نحو 7.1 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات الواردة في #النشرة_الشهرية_الإحصائية للبنك المركزي المصري والتي تحمل رقم 255، فإن إجمالي الودائع الحكومية بالعملة المحلية سجل نحو 431.4 مليار جنيه، وسجل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 2274.6 مليار جنيه ليبلغ إجمالي الودائع نحو 2706 مليار جنيه في نهاية شهر إبريل الماضي.

وتشير الأرقام إلى أن إجمالي #الودائع_الحكومية بالعملة المحلية سجل نحو 405.1 مليار جنيه، وسجل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 2126.6 مليار جنيه ليبلغ إجمالي الودائع نحو 2531 مليار جنيه في نهاية شهر ديسمبر الماضي، مسجلاً بذلك نسبة نمو تقترب من 6.9 بالمئة.

وزاد #النقد_المصدر من 444.3 مليار جنيه بنهاية 2017 إلى 458.3 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي، وقد تمت طباعة نقد خلال عام 2017 بلغ 37.7 مليار جنيه، كما طباعة نقد خلال العام 2016 بنحو 82 مليار جنيه، ليبلغ ما تم طباعته من نقد خلال عامين وأربعة أشهر إلى 133.7 مليار جنيه.

وقد بلغ #إجمالي_الأصول بنهاية إبريل الماضي نحو 5235 مليار جنيه مقابل نحو 4813 مليار جنيه بنهاية العام 2017 محققة زيادة بلغت نسبتها 8.8 بالمئة، مقابل نسبة نمو بلغت نحو 9.5 بالمئة خلال الفترة المقابلة من العام قبل الماضي.