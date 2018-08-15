رويال بنك أوف سكوتلاند يدفع غرامة 4.9 مليار دولار

قالت وزارة العدل الأميركية إن رويال بنك أوف سكوتلاند سيدفع 4.9 مليار دولار لتسوية اتهامات وجهتها إليه الولايات المتحدة بأنه ضلل مستثمرين بشأن أوراق مالية مدعومة برهون عقارات سكنية، خلال الفترة بين عامي 2005 و2008.



أضافت أن هذه هي أكبر عقوبة تُفرض على بنك بسبب سوء سلوك خلال فترة #الأزمة_المالية_العالمية.



وقالت الوزارة إن #رويال_بنك_أوف_سكوتلاند يجادل بشأن الاتهامات ولا يقر بارتكاب خطأ.