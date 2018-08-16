"التجاري الكويتي" يتكبد خسائر فصلية بـ 4 ملايين دينار

عاد بنك التجاري الكويتي إلى تسجيل الخسائر في الربع الثاني من هذه السنة، حيث سجل خسارة بحجم 4 ملايين دينار، مقارنة مع أرباح بحجم مليون دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وحقق البنك على مدار 6 أشهر نمواً في أرباحه بنسبة 200% لتبلغ 6 ملايين دينار.

يذكر أن الأرباح التشغيلية بلغت 54 مليون دينار في النصف الأول، و27 مليون دينار بالربع الثاني.

وعلق البنك على نتائج النصف الأول قائلا إن "السبب في هذه النتائج يعود إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد وتوزيعات الأرباح وانخفاض مخصصات هبوط القيمة ومخصصات أخرى، عوضت بشكل جزئي انخفاض صافي إيرادات الاستثمار بالأوراق المالية وزيادة مصاريف التشغيل".

وأوضحت إلهام محفوظ الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي، في مقابلة مع "العربية" أن السبب الرئيسي في تحول البنك إلى الخسارة تمثل في اتخاذ مخصص لعميل في القطاع العقاري بحوالي 31.8 مليون دينار.

وقالت إن النصف الأول شهد أخذ مخصصات بـ47.8 مليون دينار، منها 31.8 مليون في الربع الثاني، مقارنة مع العام الماضي الذي بلغت فيه المخصصات 51 مليون دينار على خلفية "أسهم بوبيان".

وأشارت الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي، إلى حصول انخفاض بـ4% في القروض خلال الربع الثاني، لكن توقعت أن تشهد الأرباع القادمة زيادة ملحوظة في محفظة القروض بسبب المشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة.

وأضافت أن القروض ستركز على قطاعي المقاولات والنفط، مشيرة إلى نمو محفظة القروض المقسطة والاستهلاكية.

ولفتت أيضاً إلى زيادة الودائع بحوالي 180 مليون، الجزء الأكبر من أرصدة التوفير.