ارتفاع مخصصات بنوك السعودية 30% لـ 43 مليار ريال

ارتفعت #المخصصات التراكمية المحتجزة من الأرباح مقابل #عدم_انتظام_القروض لدى #المصارف السعودية إلى 43.27 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018.

وتأتي هذه القيمة بحسب صحيفة الاقتصادية، مقارنة بنحو 33.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2017، أي بنسبة زيادة 30.7 في المئة بما يعادل 10.17 مليار ريال.

وبحسب القوائم المالية للمصارف السعودية، فقد ارتفعت المخصصات بنسبة 31.3 في المئة بما يعادل 10.31 مليار ريال منذ بداية العام، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية العام السابق 2017 نحو 32.95 مليار ريال. لكنها تراجعت بنسبة طفيفة خلال الربع الثاني 2018 بنسبة 0.2 في المئة بما يعادل 92 مليون ريال.

وكانت المخصصات تبلغ بنهاية الربع الأول 2018 نحو 43.36 مليار ريال. وبلغت نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض المتعثرة بنهاية الربع الثاني 2018 نحو 191.7 في المئة، مقارنة بـ 181.9 في المئة بنهاية الربع الثاني 2017.

وجاء مصرف الراجحي الأكثر من حيث المخصصات التراكمية بنحو 8.08 مليار ريال تلاه الأهلي بنحو 7.66 مليار ريال، ثم ساب بنحو 4.67 مليار ريال، والأول بـ 3.74 مليار ريال. أما الفرنسي فبلغت مخصصاته 3.65 مليار ريال، والرياض بـ 3.31 مليار ريال، وسامبا بـ 2.87 مليار ريال، والعربي بـ 2.63 مليار ريال، والإنماء بـ 2.46 مليار ريال، والاستثمار بـ 1.68 مليار ريال، والبلاد بـ 1.52 مليار ريال، والجزيرة بـ 997 مليون ريال.

وفيما يتعلق بالقروض المتعثرة لدى المصارف السعودية، فقد بلغت قيمتها بنهاية الربع الثاني 2018 نحو 22.57 مليار ريال، مرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بنسبة 24 في المئة بما يعادل 4.37 مليار ريال. ومنذ بداية العام، ارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 10.6 في المائة بما يعادل 2.16 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية عام 2017 نحو 20.4 مليار ريال.

وارتفعت أيضا خلال الربع الثاني 2018 بنحو 911 مليون ريال بنسبة 4.2 في المئة، وكانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الأول 2018 نحو 21.65 مليار ريال.