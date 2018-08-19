"ساما" ترفع الإيقاف عن 3 شركات صرافة تزامناً مع الحج

رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما " الإيقاف عن 3 منشآت للصرافة، تزامنا مع دخول شهر ذي الحجة وتوافد العديد من حجاج الخارج.

وأعلنت ساما رفع الإيقاف والسماح لكل من شركات: "محمد حسن بيطار وأولاده، ومؤسسة لافي عواض الحربي، ومؤسسة صلاح الدين كعكي للصرافة"، بمزاولة نشاط أعمال الصرافة بدءاً من (الأربعاء) الماضي، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها أمس (السبت)، أن القرار جاء نظراً لتحقيق المنشآت متطلبات الالتزام الفني بالضوابط النظامية والرقابية، مشددة في الوقت ذاته على قرارها بوضعهم تحت المتابعة المعززة لحين التحقق من تطبيقهم الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.

يذكر أن ساما أعلنت في شعبان الماضي إيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة مؤقتاً لدى المنشآت الثلاث.