عمومية "أبوظبي الإسلامي" توافق على إصدار أسهم وصكوك

وافقت الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي خلال اجتماعها أمس الأحد، على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف المصدر والمدفوع، عن طريق إصدار 464 مليون سهم جديد من خلال حقوق اكتتاب أولوية قابلة للتداول، وبقيمة إجمالية مليار درهم.

كما صادق المساهمون خلال الاجتماع على إصدار صكوك غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم) لزيادة الشق الأول من رأس المال، وسداد مبلغ صكوك بقيمة مليار دولار (3.67 مليار درهم) التي كان أصدرها المصرف في عام 2012.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى دعم خطة نمو المصرف، وترجمة أهدافها، مع تحقيق أعلى درجات الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

ويهدف المصرف من خلال الاكتتاب المقترح إلى زيادة رأس المال المُصدَر والمكتتب به من 3,168,000,000 درهم إلى 3,632,000,000 درهم من خلال إصدار 464 مليون سهم جديد بسعر 2.16 درهم لكل سهم، بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً لكل سهم (بالإضافة إلى علاوة إصدار 1.16 درهم)، بما يمثل خصماً بنسبة 45% مقارنة بسعر إغلاق السهم، كما في 25 يوليو 2018.

ويهدف البنك من ذلك إلى تعزيز قدرته على المنافسة الشديدة في السوق من خلال خفض الكلفة وتعزيز كفاية رأس المال، وفقاً لمتطلبات بازل 3.

وسيقوم المصرف بالإعلان قريباً عن الجدول الزمني لإصدار حقوق الأولوية، بما في ذلك تاريخ أحقّية الأسهم السابقة وفترتي التداول والاكتتاب، وغير ذلك من التفاصيل الأخرى المرتبطة بإصدار حقوق الأولية، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".