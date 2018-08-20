1.07 تريليون ريال ودائع "بلا فوائد" في المصارف السعودية

ارتفعت قيمة ودائع #المصارف_السعودية المدرجة البالغ عددها 12 مصرفاً إلى نحو 1.655 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2018 مقارنة بـ 1.647 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام 2018، مسجلة نمواً نسبته 0.5%.

وبحسب القوائم المالية للمصارف السعودية، فقد بلغت نسبة الودائع تحت الطلب "ودائع الحسابات الجارية" التي لا تعطي عمولات لأصحابها مثلما يحدث مع الودائع لأجل أو الودائع الادخارية، 64.9%، من إجمالي الودائع بقيمة 1.074 تريليون ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وبلغت قيمة #الودائع الأخرى كالودائع الادخارية وودائع لأجل وغيرها، نحو 514.92 مليار ريال، تشكل 31.11%، من مجموع الودائع بنهاية الربع الثاني 2018.

وفيما يتعلق بـ #ودائع_المصارف، فقد تصدر "مصرف الراجحي" من حيث نسبة الودائع تحت الطلب من مجموع ودائعه بنحو 92.8%، إذ بلغت قيمة ودائعه تحت الطلب بنهاية الربع الثاني 2018 نحو 263.6 مليار ريال من إجمالي ودائعه البالغة نحو 283.94 مليار ريال، علما أنه ثاني أعلى المصارف من حيث قيمة ودائعه.

وفي المرتبة الثانية، جاء "البنك الأهلي"، بقيمة #ودائع_تحت_الطلب 237.05 مليار ريال مشكلة نسبة 76.7 %، من مجموع ودائعه البالغة نحو 309 مليارات ريال، علماً أنه أعلى المصارف #السعودية من حيث قيمة الودائع كاملة.

وثالثا "ساب" الذي بلغت قيمة ودائعه تحت الطلب نحو 83.99 مليار ريال بنسبة 62%، من إجمالي ودائع 135.39 مليار ريال، يليه "البلاد" بنسبة 59.9%، بقيمة ودائع تحت الطلب 30.39 مليار ريال من إجمالي 50.77 مليار ريال.

و"سامبا" جاء بودائع تحت الطلب 98.93 مليار ريال مشكلة نسبة 57.4%، من إجمالي 172.33 مليار ريال، ثم "الفرنسي" بقيمة ودائع تحت الطلب 79.05 مليار ريال بنسبة 55.7%، من إجمالي 141.94 مليار ريال.

وجاءت أرباح الربع الثاني 2018 أعلى أرباح فصلية في 11 عاما وتحديدا منذ الربع الأول 2008، بمتوسط يومي 138.9 مليون ريال و5.8 مليون ريال في الساعة الواحدة.

في حين بلغت أرباح المصارف للنصف الأول من العام الجاري 2018 نحو 25.153 مليار ريال، مقارنة بـ 22.969 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2017، محققة نمواً نسبته 9.5%، بما يعادل 2.184 مليار ريال.