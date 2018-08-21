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أزمة تركيا.. بنوك أوروبا المنكشفة تواجه تأثيرا محكوما

المصدر: ميلانو – رويترز
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قالت وكالة دي.بي.آر.إس للتصنيفات اليوم الثلاثاء إن التأثير الواقع على رؤوس #أموال_البنوك_الأوروبية الأكثر انكشافا على أزمة الليرة التركية هو تأثير محكوم تسهل مواجهته.

وذكرت الوكالة أن البنوك الأكثر انكشافا على #تركيا ، من خلال وحدات تابعة أو استثمارات مباشرة، هي بي.بي.في.إيه وأوني كريديت وبي.إن.بي باريبا وآي.إن.جي وإتش.إس.بي.سي.

وأضافت أنها تتوقع تأثيرا سلبيا على الربحية وتدهور جودة الأصول نوعا ما لدى بعض البنوك.

وقالت دي.بي.آر.إس في بيان "على الرغم من ذلك، ترى دي.بي.آر.إس أن التأثير الإجمالي هو تأثير محكوم في ضوء تنوع نماذج عمل البنوك واستراتيجياتها الموضوعة لانكشافاتها على الأسواق الناشئة".

كلمات دالّة

#البنوك الأوروبية, #الأزمة التركية, #أموال البنوك الأوروبية, #تدهور الليرة, #تركيا

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