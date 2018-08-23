97 مليار درهم زيادة بأصول بنوك أبوظبي في الربع الثاني

نمت الموجودات الإجمالية لبنوك أبوظبي المدرجة في #سوق_أبوظبي_للأوراق_المالية بقيمة 96.8 مليار درهم، تعادل زيادة بنسبة 7.6 % خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وبلغت قيمة تلك الأصول 1.420 تريليون درهم بنهاية الربع الثاني من 2018، مقارنةً مع 1.323 تريليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2017، بحسب البيانات الرسمية المفصح عنها من البنوك.

كما ارتفعت ودائع عملاء تلك البنوك في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9 % لتصل إلى 933.6 مليار درهم مقارنةً مع 859.1 مليار درهم تلك الودائع في الربع الثاني من 2017.

فيما ارتفعت القروض المجمعة لـ #بنوك_أبوظبي بنسبة 3.4% لتصل إلى 798.4 مليار درهم مقارنةً مع 772.1 مليار درهم لتلك القروض في الربع الثاني من 2017.

وارتفعت الأرباح الصافية لبنوك أبوظبي بنسبة 7.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ 5.88 مليار درهم، بزيادة قدرها 420 مليون درهم، مقارنةً مع 5.46 مليار درهم الأرباح الصافية لتلك البنوك في الربع الثاني من 2017.

فيما سجلت تلك البنوك نمواً بأرباحها بنسبة 6% بما يعادل 0.68 مليار درهم وذلك بنهاية النصف الأول 2018 لتصل إلى 11.94 مليار درهم مقارنة بـ 11.26 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى تراجع مخصصات أغلب البنوك، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية وانخفاض المصروفات لبعضها.