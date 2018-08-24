بنوك الإمارات.. 159 مليار درهم تمويلات التجارة

سجلت تمويلات البنوك العاملة في #دولة_الإمارات لقطاع التجارة بنهاية يونيو الماضي أعلى مستوياتها على مدار أربع سنوات حيث بلغت 159.1 مليار درهم مقابل 149.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2017 بزيادة قدرها 9.6 مليارات درهم ونسبة ارتفاع 6.4%.

ورفعت البنوك تسهيلاتها وقروضها المصرفية لقطاع التجارة خلال #النصف_الأول_2018 إلى 152.7 مليار درهم بزيادة 6.3 مليارات درهم وبنسبة 4.14% بحسب صحيفة البيان.

وتكشف إحصاءات #المصرف_المركزي عن ارتفاع قيمة #القروض التي خصصتها #البنوك لقطاع تجارة التجزئة إلى 103.6 مليارات درهم نهاية ديسمبر 2017 مقابل 95 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام نفسه بارتفاع 8.6 مليارات درهم وبنسبة 9%.

كما ارتفعت القروض الموجهة من البنوك لقطاع تجارة الجملة إلى 49.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.