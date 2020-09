مشروع لطرد إيران من نظام "سويفت" المالي العالمي

طالب 16 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، #وزارة_الخزانة في بلادهم بتوفير الشروط اللازمة لطرد إيران من نظام #سويفت_المالي العالمي، بسبب استمرارها في تمويل ودعم الإرهاب.

وجاء في خطاب أعضاء #مجلس_الشيوخ الذي أعده السيناتور الجمهوري تيد كروز، ووجهوه إلى #وزير_الخزانة ستيف منوتشين، حث الحكومة الأميركية على "اتخاذ تدابير سريعة وشاملة لإنجاح استراتيجية الضغوط القصوى التي تعتمدها الحكومة الأميركية لضمان إخراج إيران من سويفت".

ويتخذ #النظام_المالي المعروف باسم سويفت Swift وهو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (The Society for Worldwide International Bank Financial Telecommunications)، من بلجيكا مقرا لها، غير أن إدارتها تتكون من مسؤولين تنفيذيين من البنوك الأميركية والوكالات الفيدرالية.

ورأى أعضاء مجلس الشيوخ في خطابهم أن #الضغوط القصوى لن تأتي ثمارها ضد #النظام_الإيراني إلا إذا تم إخراجه من شبكة #سويفت، نظرا لاستمرار دعمه المالي للجماعات الإرهابية.

ويمنح القانون الأميركي للرئيس #دونالد_ترمب حق فرض عقوبات ضد مؤسسات #الخدمات_المالية أيضا مثل سويفت، التي تزود البنك المركزي الإيراني بالخدمات والبنوك الأخرى على قائمة العقوبات الأميركية، في حال لم تلتزم بالعقوبات.