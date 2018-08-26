تفعيل أول خدمات سعودية متكاملة للدفع الرقمي بالجوال

أعلنت #مؤسسة_النقد_العربي_السعودي #ساما تفعيل #المدفوعات_الرقمية لتسهيل الدفع والشراء من خلال تفعيل خدمة المحافظ الرقمية عبر الهاتف الجوال والهواتف الذكية.

وتعد هذه الخطوة، من أبرز منجزات برنامج #التحول_الرقمي_السعودي، وضمن مستهدفات #رؤية_2030 وتعني من جانب آخر توفير خدمات مدفوعات رقمية سعودية لمختلف مزودي منصات التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية عبر التطبيقات.

وقالت المؤسسة في تغريدة على حسابها بتويتر اليوم، إن إطلاق خدمات المدفوعات الرقمية الجديدة، يأتي "لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية وتمكينه رقمياً".

وتواصل البنوك السعودية تفعيل خدمات #مدى_pay السعودية بالكامل، والتي تضاهي خدمات Apple pay و PayPal وغيرها من خدمات المدفوعات الرقمية العالمية.

وتعتمد آلية الدفع في #مدى_Pay على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) وهي أحد أسرع طرق الدفع، والتي تم التوسع في نشرها مؤخراً على أجهزة نقاط البيع والبطاقات البنكية من خلال خدمة مدى #أثير.

وأوضحت مؤسسة النقد أن هذه الخدمات المتطورة المهمة، أنجزت من قبل كل من #مؤسسة_النقد العربي السعودي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً بوحدة #التحول_الرقمي.

وأطلقت السعودية #برنامج_التحول_الرقمي، كأحد البرامج الأساسـية لتحقيق رؤية المملكة 2030، بهدف بناء حكومة رقمية، واقتصاد رقمي ذي صناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة، ومجتمع رقمي، لإيجاد بيئة عامرة واقتصاد مزدهر ومستقبل أفضل للمملكة.

ووفرت المؤسسات السعودية من خلال برنامج التحول الرقمي، سبل الدعم لمبادرات الإبداع وريادة الأعمال في المجتمع، بهدف الوصول إلى المجتمع الرقمي إضافة لتطوير الخدمات العامة.

ومن ضمن مستهدفات برنامج التحول الرقمي، بناء وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطوير قطاع تقنية المعلومات والنهوض به، وتمكين المستخدمين والشركات والجهات الحكومية من خلال دعم القدرات البشرية وتنمية صناعة التقنية.

ويستند برنامج التحول الرقمي، في بعض أهدافه على تحسين الخدمات الحكومية وربطها مع بعضها البعض مع إمكانية جمع البيانات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، وتفادي الازدواجية وترشيد الإنفاق الحكومي.