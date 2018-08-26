مصادر: إعلان سعر التبادل بين "بيتك" و"الأهلي" خلال أيام

كشفت مصادر لـ"العربية" أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن معدل سعر التبادل بين سهمي #بنك_الأهلي_البحريني وبيت التمويل الكويتي نهاية الأسبوع الحالي، وذلك في إطار المحادثات وإجراءات الاندماج الحالية بين البنكين.



وبحسب المصادر، فإن الإجراءات تسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن يكون السعر عادلا للطرفين.

وقد أعلن "بيتك" في منتصف يوليو الماضي عن تقدمه بطلب للاندماج مع الأهلي المتحد، على أن يتم ذلك بعد اتفاقهما على معدل عادل لتبادل الأسهم، تتم دراسته من قبل البنوك الاستثمارية HSBC و CREDIT SUISSE بناء على واقع البيانات المالية المنشورة لهما.

وفي حال تمت الموافقة من قبلهما على معدل التبادل المبدئي، تقوم البنوك الاستثمارية بدراسات الفحص النافي للجهالة للبنكين.

حيث ستتم مخاطبة بنك الكويت المركزي والبنك المركزي البحريني والجهات الرقابية الأخرى لأخذ الموافقات اللازمة، قبل البدء بإجراءات التقصي.

وفي حال إتمام المرحلتين واتفاق البنكين ، فإن المرحلة الثالثة تقتضي إعداد خطة العمل المستقبلية للكيان المصرفي الجديد والإجراءات التنفيذية سواء في الكويت أو البحرين أو أي دول أخرى.

وجاء في بيان نشر على موقع بورصة الكويت، واطلعت عليه العربية.نت: "بالإشارة إلى الإفصاح السابق في 22 يوليو 2018 بشأن قيام البنك الأهلي المتحد و #بيت_التمويل_الكويتي بتوقيع مذكرة تفاهم وسرية المعلومات بينهما لبدء أعمال التقييم والتقصي وغيرها من الإجراءات الفنية والرقابية اللازمة لخلق كيان مصرفي موحد بين الجانبين، فإننا نحيطكم علما بأن بنكي الاستثمار المكلفين وهما بنك (إتش إس بي سي) وبنك (كريديت سويس) يعكفان حاليا على دراسات التقييم المطلوبة لمساعدة الطرفين للوصول إلى معدل عادل لمبادلة الأسهم بينهما. وذلك كخطوة أولى على أن يعقبها في حالة اتفاق الطرفين على معدل مبادلة الأسهم الشروع في دراسات الفحص النافي للجهالة وغيرها من الإجراءات والدراسات المطلوبة وذلك كله رهنا بالحصول على كافة الموافقات الرقابية اللازمة في مملكة البحرين ودولة الكويت وغيرها من الدول ذات العلاقة".