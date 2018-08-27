اكتتاب زيادة رأسمال "أبوظبي الإسلامي" 25 سبتمبر

أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي" أن الاكتتاب بأسهم زيادة رأسماله عن طريق أسهم حقوق الأولوية سيبدأ يوم الثلاثاء 25 سبتمبر /أيلول المقبل ويستمر حتى الثلاثاء 9 أكتوبر /تشرين الأول، مبيناً أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب خلال الفترة بين 18 سبتمبر والثاني من أكتوبر، وتضاف أرصدة الحقوق المستحقة للمساهمين المسجلين بقيمة 29 حقاً لكل 198 سهماً مملوكاً في ذلك التاريخ. وسيكون تاريخ الأحقية للاكتتاب 13 من سبتمبر المقبل.

وأقر المصرف مؤخراً رفع رأسماله 15% إلى 3.632 مليار درهم بطرح 464 مليون سهم كأسهم حقوق أولوية بالقيمة الاسمية البالغة درهماً واحداً للسهم.

ويجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات عن 75% من رأسمال الشركة المصدر.